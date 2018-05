La CUP celebra la primera Assemblea Nacional de Dones

Alexandre Pineds Fortuny Barcelona Barcelona

30 de maig de 2018, 17.18 h

HEM DE CELEBRAR TOT EL QUE FA LA CUP EN TRENTA ANYS,, FIDELS A LA LLUITA A FAVOR DEL POBLE,, ATENCIÓ AL FEMINISME EL GRAN MOTOR DE LA HUMANITAT AVORTAT PER L'ESTULTÍCIA MASCULINA, I EL TREBALL PER LA RECUPERACIÓ DELS PAÏSOS CATALANS, QUE SÓN EL MOTOR PER LA JUSTÍCIA UNIVERSAL, COM A PARADIGMA, PER LA DIGNITAT I LA MOTIVACIÓ SOCIAL DE TOTS ELS POBLES.