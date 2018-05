Nou estira i arronsa entre el PP i PSC a Badalona

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 17:00 h

El grup de Garcia Albiol diu que ha fet “el major sacrifici” renunciant a liderar l’alternativa a Sabater i insta els socialistes a no menystenir-los

Redacció | El grup municipal del PP a l’Ajuntament de Badalona ha advertit el PSC que trencarà les negociacions per aprovar la moció de censura contra Dolors Sabater si els socialistes plantegen un nou govern sense els populars.

El grup de Xavier Garcia Albiol ha llençat aquest avís després que un membre de la direcció del PSC hagi afirmat en una tertúlia radiofònica que el primer secretari local, Álex Pastor, ha exposat la possibilitat de no comptar amb els populars per al nou govern, però sí amb altres partits com la CUP o ERC, amb qui estaria mantenint reunions. En paral•lel, i en aquest mateix sentit, el tinent d’alcalde Àlex Mañas ha assegurat a Radio Ciutat de Badalona que els socialistes han tingut trobades amb diferents membres del govern per evitar la moció de censura.



“La resposta a l’oferiment sincer que va fer el Partit Popular sense posar cap condició no pot ser negociar, d’amagat, amb la CUP i ERC”, afirma el PP badaloní, que sosté que ha fet “el major sacrifici” renunciant a liderar l’alternativa de govern.



A través d'un comunicat, els populars reclamen al PSC que desmenteixi totes aquestes afirmacions públiques, ja que consideren “inadmissible” que els socialistes mantinguin negociacions “amb els partits que han provocat la situació de paràlisi que actualment hi ha a Badalona i que són els responsables d’haver posat la ciutat al servei del procés independentista”.



El PP avisa que “si es confirmen aquestes reunions, el PSC estaria demostrant la seva deslleialtat a la ciutat, al conjunt del seus veïns i al partit polític que té la majoria de regidors al Ple”.

El PP anuncia que, si el PSC no desmenteix les dues informacions, donarà les negociacions per tancades, considerant que el grup municipal ha estat “víctima d’una presa de pèl”. “Una situació que lamentem profundament perquè provocaria un gran desencís en tots aquells ciutadans que veien amb esperança i il•lusió el possible acord entre Partit Popular, PSC i Cs”, conclouen els populars.

