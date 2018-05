[Vídeo] El canal de televisió més important de Rússia explica la nova #MarcaEspaña: Manipulació, corrupció, censura i repressió

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 18:30 h

En un vídeo resum en que es mostra la situació dels exiliats catalans

9 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Les vergonyes de la #MarcaEspaña ja es coneixen arreu del món, fins i tot a Rússia. Un dels canals de televisió més importants del país, Russia Today (en la seva versió en castellà), ha fet un vídeo resum sobre la situació política actual a l'Estat espanyol i ha deixat al descobert el clima de manipulació, corrupció, censura i repressió que s'hi viu. "Espanya sembla aquest lloc on res és capaç de canviar l'statu quo", comença dient la presentadora.

Una caja B, un chalet de 600.000 euros, patriotismo o patrioterismo: Los temas que implican a la clase política española y han revuelto el debate social en España. @AlianaNieves pic.twitter.com/HtUY4I0Sot — RT en Español (@ActualidadRT) 30 de maig de 2018

És aleshores quan explica als espectadors com la justícia alemanya s'ha negat a jutjar Carles Puigdemont pels delictes dels quals se l'acusa a Espanya, com el de rebel·lió i sedició. També recorda que hi ha altres polítics catalans que han hagut d'exiliar-se en diferents indrets del món degut a la repressió de l'Estat espanyol.En aquest sentit, parla també sobre l'exili del raper Valtonyc, a qui la justícia espanyola anava a empresonar per les lletres de les seves cançons i de la campanya que va organitzar via Twitter per despistar la policia nacional sobre el lloc on es trobava. El canal rus presenta també Espanya com el país on es jutja l'actor Willy Toledo per "blasfèmia" i els "professionals de la principal cadena pública [TVE] es vesteixen de dol cada divendres en senyal de protesta contra la manipulació i la censura". "Davant aquest panorama, el Parlament Europeu investiga i demana explicacions al Gobierno de Rajoy", assenyala la presentadora. Sobre els tocs d'atenció internacionals a Espanya pel seu autoritarisme, explica també el fet que l'ONU la compari amb Tailàndia i Malàisia perquè existeixi el delicte d'injúries a la corona i que demani no barrejar el "concepte de rebel·lió amb el dret de protesta".Per acabar, 'Russia Today' fa una anàlisi dels principals partits polítics espanyols. De PP i C's, diu que "dediquen el seu temps al que sembla ser una competició per demostrar qui sent major orgull per ser espanyol" i, sobre Podemos, apunta que el debat se centra en el xalet de més de mig milió d'euros que han comprat els seus líders. "Si a tot això li sumem la recent condemna al partit de Rajoy per corrupció i les desenes de polítics acusats o empresonats per blanqueig, malversació, suborn i altres delictes; s'entén que el 62% d'espanyols no estiguin satisfets amb el funcionament de la democràcia", sentencia per preveure que "tot indica que la situació es mantindrà intacta a curt i mitjà termini" en un país del qual "la justícia ha fugit".