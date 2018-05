Torra a l'atac: es querellarà contra Alfonso Guerra per “difamació” després que aquest el titllés de “nazi”

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

30 de maig de 2018, 18.53 h





#3



Veiam, tingues UNA MICA de lògica, i de VERGONYA, PPalurda bejota:





Qui vols que es cregui res d'un ANALFABET MENTIDER com tu, tan CRETÍ que et creus cites FALSES de Bismarck, (del qual ni tan sols en saps escriure correctament el nom, perquè et menges la C) i que ens has ofert tantes CRETINADES ESCANDALOSAMENT ANALFABETES com les que esmentaré a continuació, posant-hi el corresponent enllaç per a que TOTHOM pugui comprovar quina mena d'analfabet ets.





