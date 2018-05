Els tuits de la vergonya d'un Guardia Civil homòfob, misogin, racista i catalanofòbic

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 05:00 h

Impunitat absoluta per certs sectors de població

Redacció | Ell és en Jorge, i tal com es descriu al seu perfil de Twitter, ell és animalista, nacionalista espanyol i Guardia Civil. Però a més, també és homòfob, anticatalà, misogin i profundament racista. I, malgrat no posar-ho a la seva descripció, no se n'amaga i es mostra tal com és a les seves publicacions. Algunes, tan greus, que podrien incórrer en delicte d'odi, però ja sabem que aquests només es jutgen quan provenen de catalans, d'artistes o pallassos.

El perfil de Twitter @Hoz_Y_Blizzard s'ha encarregat de fer un extens recull dels tuits més vergonyosos, insultants i de profund mal gust que en Jorge ha anat publicant al seu compte. Contra el feminisme, amb un to clarament masclista i prepotent com quan considera que una concursant del concurs de televisió Operación Triomfo mereix "un pollazo en la boca" o justificar agressions a les dones per les fotos que pugen a les xarxes.

Com no podia ser d'una altra manera, parla de la manada i en defensa el pare d'un dels seus membres malgrat que les seves aberrants declaracions o recorda que eren joves d'extrema esquerra i comunistes, cosa que, segons ell, "ningú no en parla". Creia que el 8 de març era una bona oportunitat per a les dones, ja que el fet de no anar a treballar els permetia "quedar-se a casa a cuinar i fregar".

Contra els catalans, assegura que s'alegrarà de totes aquelles condemnes a perfils amb un llacet groc o li diu "puta traïdora" a Anna Gabriel. També té el perfil amb RTs a missatges racistes com els que demanen expulsar els gitanos d'Espanya.





Os voy a contar un cuento. Un cuento que trata sobre un joven Guardia Civil que se llama Jorge. pic.twitter.com/QeP2BBiCuN — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

A Jorge no le gusta el feminismo, o al menos eso parece... ni los comunistas pic.twitter.com/6SRy6ZZJ60 — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

tampoco los homosexuales ni los independentistas pic.twitter.com/O8nj4kF7Ld — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

Jorge es un misógino, entre muchos otros apelativos pic.twitter.com/ngMWVOMh4p — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

Pero Jorge no es sólo eso. Las personas no se definen sólo por un par de palabras. ¡Jorge es también un racista de mierda! pic.twitter.com/ritfan3yMC — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

A Jorge no le gusta la libertad de expresión... bueno, no cuando la ejercen homosexuales, mujeres, gente de izquierdas. Cuando la ejerce él le encanta. pic.twitter.com/O4Ufuz8gv1 — Dani (@Hoz_Y_Blizzard) 28 de maig de 2018

