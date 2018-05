VOX vol competir amb C's pel vot de l'extrema dreta barcelonina en les municipals de 2019

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 19:00 h

Fins ara, la formació taronja havia estat el vot útil de la ultradreta

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| ''PP i C's s'han convertit en el vot útil de l'extrema dreta''. Són paraules de Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en moviments nacionals i d'ultradreta a Catalunya, en una entrevista realitzada pel directe.cat pocs dies després de les eleccions del 21-D. Uns comicis que se celebraven en un moment en que la ultradreta ja s'havia visibilitzat al carrer, acompanyant l'unionisme en les seves manifestacions, i en que 'La Falange Española de las Jons' recomana votar la formació taronja. Però tot fa pensar que, en la propera cita electoral (les municipals de 2019), C's podria perdre votants d'aquest perfil; ja que VOX ha decidit començar la cursa per entrar a l'Ajuntament de Barcelona.

Tal com avança 'El món', el partit d'extrema dreta ja té fins i tot data per l'acte central de presentació a Catalunya que marcaria l'inici de la seva preparació de cara a les municipals: aquest diumenge, 3 de juny, VOX celebrarà a Barcelona el que -han dit- ha estat un creixement "exponencial" d'afiliats barcelonins (compten amb 550) gràcies a presentar-se com a acusació en diversos casos judicials contra el procés sobiranista. El president de la formació, Santiago Abascal i l'advocat i secretari general de Vox, Javier Ortega, hi seran presents per insistir en l'objectiu d'il·legalitzar els partits independentistes i en la seva obsessió amb la immigració musulmana.



En relació a la competència que poden representar per a C's, han dit que la formació taronja "responia una necessitat fa 10 anys però ja no respon a la societat sinó a la dinàmica pròpia de l'activitat parlamentària". Amb tot, creuen que el PP a Barcelona serà el partit a qui més votants podran robar. Tot i que la candidatura de Barcelona encara no està definida, ja apunten que podrien concórrer també en ciutats com Tarragona, Mataró i Sabadell.