El Periódico fica la pota intentant difamar contra la nova consellera de cultura

Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 19:30 h

La calúmnia arriba abans que sigui nomenada i el diari en surt escaldat

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ahir entregava el premi a 'Català de l'any' amb la presència del president Quim Torra. L'endemà, El Periódico ja tornava a empastifar gratuïtament Catalunya. Sembla que els sobiranistes no aprenen. I què ha fet ara el diari d'Enric Hernández? Doncs difamar contra la nova consellera de cultura, Laura Borràs, abans i tot que sigui nomenada. Però la maquiavèl·lica i bruta jugada no li ha sortit bé.

Ha faltat temps per nomenar el càrrec que Laura Borràs, que serà la nova consellera de cultura, tasti com les gasta el nacionalisme espanyol i les seves urpes. El Periódico dedicava avui un article a nova consellera carregant durament contra ella per haver estat una de les signants del manifest Koiné. Segons el diari d'Enric Hernández, més conegut com el diari de la 'The Nota', Borràs avalava la fi del bilingüisme per a imposar el català a Catalunya quan aquesta sigui independent.

Però no és cert i de seguida, els usuaris a la xarxa han destapat l'engany. El manifest Koiné, que és desacomplexadament un text que advoca a la protecció del català, en perill per la negativa influència del castellà, defensa el multilingüisme no pas el monolingüisme tal com pretén fer creure el diari unionista.

De fet, el text, exactament diu al punt quart de la tercera pàgina: "Manifestem la necessitat, en definitiva, que s'incorpori al procés constituent la voluntat d'articular la llengua catalana com a eix integrador de la nostra ciutadania en un marc d'assumpció pública del multilingüisme com a riquesa individual i social, amb totes les mesures necessàries per a garantir que tothom se senti reconegut i inclòs en la construcció d'un país normal, també pel que fa a la llengua".

Fins i tot, l'escriptora i tertuliana Bel Olid, ho denunciava:

Bon dia, @elperiodico, no sé si heu llegit el manifest, però no era en contra de res, era a favor del plurilingüisme. També proposava mesures de defensa del català com a llengua pròpia de Catalunya. Jo també el vaig signar, evidentment. https://t.co/QRkZsIMLQR — Bel Olid (@BelOlid) 30 de maig de 2018





Notícies relacionades