Una faldilla apropa la reina espanyola al republicanisme sense saber-ho

La dissenyadora és filla d'un exconseller d'ERC

Redacció| És molt probable que, quan va decidir lluir la faldilla en el seu recent viatge al Carib, la reina espanyola no sabés la història que hi havia al darrere de la peça ni tampoc que vestint-la estaria una mica més a prop del republicanisme del que voldria. És una història de coincidències i curiositats però que, si més no, és anecdòtica pel suport que Letícia ha mostrat anteriorment a marques que han atacat l'independentisme (en plena polèmica per la purga del sobiranisme dels Tous, ella va decidir lluir unes arracades de la marca).





Doncs bé, segons ha avançat la secció 'En Blau' de 'El Nacional', la faldilla ha estat dissenyada per Marta Esteve, filla de Pere Esteve, que va ser conseller d'ERC en el govern Maragall .De fet, Esteve va abandonar CDC i va passar a formar part d'ERC pel seu independentisme.



La faldilla dissenyada per la seva filla és de la marca de roba catalana 'Sweet Matitos', els propietaris de la qual són de Tiana (Maresme) i val 351 euros. Segons ha publicat 'En Blau', es tractaria d'un regal que van fer a la reina espanyola els encarregats de vestir-la, ja que van trobar la peça al showroom on la marca exposa les seves creacions. Potser Letícia va decidir lluir-la perquè sap que Marta Esteve ja no treballa per 'Sweet Matitos'.