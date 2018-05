Toni Soler envia ''a la merda'' la justícia espanyola

Toni Soler ha volgut deixar un missatge clar i català: ha enviat a la merda la justícia espanyola. I ho ha fet "en nom dels familiars dels presos preventius". El motiu de la indignació d'un dels presentadors estrella de TV3 ha estat que el Tribunal que jutja el cas Gürtel hagi decidit que la dona de José Luís Bárcenas, un dels responsables de la caixa B del PP, pugui eludir la presó pagant una fiança de 200.000 euros. La comparació amb els presos polítics catalans, en presó preventiva per uns delictes que no han comès, són el motiu pel qual Soler ha explotat:

