Última actualització Dimecres, 30 de maig de 2018 22:15 h

En declaracions a 'La nit a 8tv', la presidenta de l'ANC s'ha referit a la moció de censura per lamentar que "no hi ha diferències entre Rajoy i Sánchez" i per donar la "benvinguda al caos a la política espanyola".

Elisenda Paluzie ha acusat avui Quim Torra d'incomplir "flagrantment" el programa de govern renunciant a restituir els consellers cessats. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana ha recordat que, "en el programa electoral del 21D, els independentistes portaven la restitució del govern legítim. Entenem els obstacles de l'Estat, però en aquesta fase final, si teníem un mur i l'havíem de saltar, érem on el mur era més baix. Hi podia haver solucions imaginatives perquè la llei ens empara. Ells tenen els drets polítics intactes. No fer ni tan sols això és un indicador que no ens agrada i marca com anirà la legislatura."

En declaracions a 'La nit a 8tv', Paluzie ha admès que comença una nova etapa i ha insistit que "el que volem es que es facin passes cap a la independència. Seguirem fent el que hem fet sempre, mobilització, pressió sobre l'agenda política i accions des de la societat civil per empoderar-la." També ha assegurat que les seves bases els han felicitat per les seves crítiques al govern i ha explicat que, en l'últim mes, han aconseguit 2.000 socis més i que, per tant, "hi ha un espai perquè no s'afluixi en el discurs i es mantinguin clars els objectius".Sobre la moció de censura a Rajoy, Paluzie ha dit que "introdueix el caos en la política espanyola i els partits independentistes hi poden influir. Benvingut sigui el caos a la política espanyola."Paluzie també s'ha referit al conflicte per la col·locació de llaços o creus grocs a l'espai públic: "Seria una regressió absoluta que perquè hi hagi un grup de provocadors cedim en un bé superior que és la llibertat d'expressió. Hauria guanyat la batalla un grup molt reduït."