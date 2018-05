Portades: Els vots del PNB, decisius per fer fora Rajoy

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU SENSE UN BON AJUNTAMENT NI BONA POLICIA LOCAL UN ELS COTXES NO RESPENTEN ELS PASOS DE VIANATS I JA CACAS DE GOSSOS PER TOT ARREU EL BARRI DELS ESTALVIS EL PITJOR DE CARDEDEU UN JA GENT MOLT DOLENTA QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ MOLT MASCHISTA TAMBE LA MESA DEL PARLAMENT CATALÀ TAMBE ES MOLT MASCHISTA ES UN FET TORRA LI AGRADA EL 155 QUIM TORRA A FET UN NOU GOVERN CATALÀ MOLT MASCHISTA TAMBE LA MESA DEL PARLAMENT CATALÀ TAMBE ES MOLT MASCHISTA ES UN FET TORRA LI AGRADA EL 155

31 de maig de 2018, 10.29 h

LA MOCIÓ DE CENSURA Feia molta falta per TRENCAR LA UNITAT DEL NACIONALISME ESPANYOL A ESPAÑA A MADRID ..



EL 155 ESTE QUE ELIMINAR A CATALUNYA Ja que tornen a tenir UN GOVERN CATALÀ AUTONOMISTA .





AIXO S´HACAT LO DEL PROCÉS No u dic jo u va dir CARLES PUIGDEMONT no fa pas molt de Temps ..