Les claus de la moció de censura al PP

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 09:30 h

Aquesta és la ja quarta de la democràcia a Espanya i fins ara, totes han fracassat

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Aquest dijous podria ser especial. El Congrés dels Diputats protagonitzarà la quarta moció de censura de la democràcia a Espanya. La iniciativa l'ha presentat el partit socialista i Pedro Sánchez es presenta com a alternativa per intentar fer fora a Mariano Rajoy de La Moncloa. La votació final no serà però fins divendres.

Aquesta però no és la primera moció de censura que hi ha a Espanya. I fins ara, totes han fracassat. La primera la va presentar Alfonso Guerra l'any 1980 i va proposar Felipe González com a candidat. Van tenir 152 vots a favor i els van faltar només 24 suports per tal que la mesura tirés endavant.

El president d'Aliança Popular, Antonio Hernández Mancha, va optar per la mateixa fórmula per fer fora a Felipe González l'any 1987. Però en aquest cas, van tenir menys suport i van acumular un total de 195 vots en contra i només 67 a favor. La resta van ser abstencions.

Finalment, la tercera, la va presentar Podemos. Pablo Iglesias es va postular com a recanvi de Rajoy el 2017. Però tampoc va tenir èxit i va ser rebutjada amb 170 vots en contra, 82 a favor i 97 abstencions.

Per conèixer el resultat de les votacions, caldrà escoltar primer totes les intervencions. Aleshores, la presidenta del Congrés anunciarà l'hora de la votació que serà pública. Però per tal que la moció triomfi es necessita una majoria absoluta de, com a mínim, 176 vots. Si els socialistes obtinguessin aquest suport, la presidenta de la cambra ho comunicaria a Felipe VI i a Mariano Rajoy. Aleshores, el candidat podria ser investit. Així ho marca, de fet, l'article 99 de la Constitució.

Notícies relacionades