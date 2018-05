La reina passa del futbol i no assistirà a la final de la copa que porta el seu nom

31 de maig de 2018, 11.43 h





Señora: la verdad es que no me extraña que su marido se crea todas esas cosas de monarquias y reyes , porque así le educaron desde pequeñito, y el pobre no se ha sabido salir de la trampa.



Pero usted, que no se creyó eso de reina hasta ya bastante mayorcita ... eso no le parece mucho más grave todavia?



Enfín, yo sólo pretendo ayudarla a reflexionar, pero de usted misma depende la actitud que adopte.