Treballadors de la UB es planten: Rebutgen un acte de SCC per la seva relació amb grups neonazis

Els treballadors de la UB que impulsen la queixa lamenten que Elias "obre la porta" a un acte d'una organització que "es manifesta junt amb organitzacions neonazis i neofeixistes" i asseguren que "en qualsevol universitat europea", un acte convocat per una entitat d'aquestes característiques "seria literalment inconcebible".

Tanmateix, lamenten que "la presència als carrers de SCC junt amb neonazis i neofeixistes situa la col·lectivitat de la UB en una veritable cruïlla, atesa la decisió del Dr. Elias". En un comunicat fet públic aquest dimecres al vespre, la secció sindical de la UB, recorda al rector que "des del setembre del 2017 s'han comptabilitzat més de dues-centes agressions físiques i atacs a seus d'organitzacions polítiques i associatives per part de l'extrema dreta espanyolista".

Per la seva banda, fonts de la UB han volgut deixar clar que la institució universitària no té cap relació amb l'organització de l'esdeveniment, i que l'única vinculació amb l'assumpte és el fet que es lloga l'espai a SCC. Recorden, a més, que amb anterioritat n'han llogat a altres entitats com l'ANC, sindicats o partits polítics perquè hi facin congressos.