Rufián sobre la moció de censura: ''Confiança i PNB en una mateixa frase és complicat''

El diputat no veu Rajoy dimitint i insisteix que ERC escull "una altra cosa" abans que "lladres, corruptes i carcellers"

Redacció | El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit aquest matí al Congrés dels Diputats que no té "ni idea" de què decidirà el PNB finalment en la votació de la moció de censura presentada pel PSOE. En ser preguntat si confia en el vot afirmatiu del partit nacionalista basc per fer fora a Rajoy, el republicà ha contestat: "Confiança i PNB en una mateixa frase és complicat".

Rufián també ha insistit que ERC escull "una altra cosa sempre" abans que "lladres, corruptes i carcellers", insinuant que els republicans votaran a favor de la moció.

Tanmateix, ha assegurat que no veu el president del govern espanyol dimitint i ha destacat la "capacitat de resistència enorme" de Rajoy, a qui ha definit com el polític "amb una resiliència més important de la història de la democràcia".



El debat de la moció de censura presentada pel PSOE ha arrencat puntualment a les 9h del matí al Congrés dels Diputats. Sánchez necessita almenys 176 diputats, és a dir, la majoria absoluta de la cambra per tombar Rajoy.



Fins al moment, només Podem i Compromís li han ofert obertament suport però ERC i PDeCAT s'inclinen també per votar a favor. Per la seva banda, la direcció dels nacionalistes bascos es reuneix aquest dijous de forma extraordinària per decidir el seu posicionament.

