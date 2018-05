Europa veta l'exposició d'Arco sobre presos polítics

No cal pas ser un Einstein . . . per saber qui s'ha mogut d'amagatotis . . . per saber qui s'ha mogut d'amagatotis . . .

La diplomàcia ePPanyola té la immensa sort de que l'electorat europeu és tan IGNORANT, i està tan atrapat en el joc consumista d' electrodomèstics sovint força inútils, apartaments ben decorats, modes, espectacles, "esports", música, etc ... , que sense saber gaire bé què està fent, VOTA ESTUPIDAMENT LA DRETA.





Amb el Parlament i la Comissió Europeus dominats pel "Grup Popular", el PPartit PPoPPular ePPanyol, que no és com els altres, de dretes, sinó d'EXTREMA dreta, però el...