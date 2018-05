El silenci sobre la retirada del Ducat de Franco retrata Felip VI

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 12:00 h

Esquiva pronunciar-se sobre la supressió del títol nobiliari al qual ara aspira la néta del dictador

Redacció | Felip VI esquiva pronunciar-se sobre la retirada del Ducat de Franco, el títol nobiliari que honra al dictador i els seus descendents. "Gràcies, una salutació" és la lamentable resposta de la Casa Reial a la petició d'Izquierda Unida per eliminar el títol. Felip VI és l'únic que el pot suprimir.

Felip VI s'ha desentès per carta de prendre qualsevol iniciativa per eliminar el Ducat de Franco. Segons La Vanguardia, el monarca "ha pres nota per respecte a les víctimes de la dictadura" però ha evitat pronunciar-se.

El monarca "m'ha encarregat que, en el seu nom, li agraeixi aquesta informació i li enviï una cordial salutació", és la resposta que ha rebut IU des de la Casa Reial.

El partit considera "molt trist" aquest posicionament perquè Felip VI és l'únic que pot suprimir el títol nobiliari al qual ara aspira la néta de Franco, Carmen Martínez Bordiu, després de la mort de la filla del dictador.

IU va aprofitar aquesta vacant per presentar una proposició no de llei al Congrés instant a la paralització del procés de successió d'aquest títol. Tanmateix, el diputat d'IU Ricardo Sixto va enviar dues cartes a la Zarzuela on demanava que suprimís el títol per "assolir una decisió justa, legal i acord amb els principis democràtics del nostre Estat social i democràtic de dret". També li recorda que el Ducat "vulnera de forma flagrant la Llei de Memòria Històrica".

D'altra banda, el partit recorda a Felip VI que ja va revocar l'any 2015 el Ducat de Palma a la infanta Cristina i al seu marit, Iñaki Urdangarin pel cas "Nóos". Per això, considera que ara seria "coherent" fer el mateix.

