El PP a la deriva: Seria quarta força si avui se celebressin eleccions

La mostra s'ha fet a partir de 1.015 entrevistes, realitzades entre el 23 i 28 de maig. I les dades diuen que el PP estaria al voltant del 19,6% dels vots. Ciudadanos se situaria al capdavant amb el 28,6% i el PSOE seguiria en una segona posició amb el 20,6% dels vots. Per sobre del PP fins i tot se situaria Podemos, que aconseguiria un 19,7% dels vots.

Així ho revela un sondeig publicat a El Confidencial aquest dijous. Justament el mateix dia que se celebra la moció de censura a Mariano Rajoy. De fet, es confirma aquesta pèrdua de suports i votants al PP des de l'1-O, on va començar la forta davallada.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal