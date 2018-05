Ximo Puig passa per Catalunya i evita una trobada amb Torra

Però en aquesta visita a Catalunya, Puig no té previst mantenir cap contacte amb el president de la Generalitat, Quim Torra. El que sí que farà però és intentar reobrir ponts amb l'executiu del PDeCAT i ERC.

Puig, segons l'esquema previst, ha traslladat el discurs de l'estabilitat i la confiança que ofereix el País Valencià per als inversors. El president valencià es vol ventar de la suposada fuga d'empreses catalanes a València pel procés per tal d'atreure noves inversions i consolidar les ja existents.

