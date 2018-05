El PP amenaça al PDeCAT en empitjorar les relacions amb Catalunya si dona suport a la moció de censura

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 13:30 h

Campuzano explica una "curiosa i al·lucinant" trucada d'un dirigent popular

Redacció | El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha assegurat que el PP va intentar convèncer al partit perquè votés en contra de la moció de censura. Segons relata el diputat, el dirigent popular va instar a rebutjar la moció de censura del PSOE si no volia que "empitjoressin les relacions" amb Catalunya.

En una entrevista a Rac 1, Campuzano ha relatat una "curiosa i al·lucinant trucada d'un dirigent del PP". "Ens van dir que les nostres relacions no seran les mateixes. Li vaig dir que és difícil que siguin pitjor si tenim amics i companys a les presons i a fora", ha afirmat el portaveu.

En aquest sentit, ha explicat que han estat parlant i negociant les últimes hores, sobretot amb el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Però insisteix que s'esperaran a "escoltar el discurs de Pedro Sánchez i les seves propostes" per acabar de decidir el sentit del seu vot.

El diputat del PDeCAT ha assegurat que no hi ha "raons" per votar a Sánchez però hi ha "moltes" per a "expulsar" a Rajoy. "Ens movem entre el dolent i el pitjor", ha sentenciat Campuzano.



La hipocresia de Rajoy al descobert

La trucada del PP al PDeCAT xoca frontalment amb les declaracions que ha fet Rajoy durant el debat de la moció de censura d'aquest dijous al matí. El president del govern espanyol ha carregat contra Sánchez i li ha retret, reiterades vegades, que vulgui pactar amb els independentistes per guanyar la moció de censura.





"Sánchez no puede ser Presidente con el apoyo de los independentistas"

"Un Gobierno Frankenstein no es bueno"

"Los independentistas no pueden ser aliados ni para una #MociónCensura"

‼️...lo ha dicho el PSOE‍‍♂️

Fin de la cita

¡DENTRO VÍDEO! pic.twitter.com/GNGsoQ5zbn — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 31 de maig de 2018 De fet, Rajoy ha recuperat el ja famós "fin de la cita" per deixar en evidència al PSOE. El president ha utilitzat l'hemeroteca i ha recordat diverses declaracions de dirigents socialistes que rebutjaven pactar amb ERC o PDeCAT "ni per una moció de censura".

