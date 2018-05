[Vídeo] Un senador d'EH Bildu diu que hi ha els mateixos càstigs per als presos polítics catalans que per als presos d'ETA

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 15:00 h

Redacció| "Provocacions contínues, sancions per trucades de telèfon amb algun mitjà de comunicació i, per descomptat, càstigs afegits com que no puguin rebre el correu que se'ls envia". Sota aquestes condicions viuen -segons el senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu- els presos polítics catalans a les presons madrilenyes; una situació "d'excepcionalitat" que "no és altra que la que s'ha aplicat, en un altre context, amb els presos bascos".





Ho ha explicat a la televisió pública basca, on ha intervingut des del Senat per parlar sobre que Oriol Junqueras no hagi rebut a la presó cap de les cartes que Carles Puigdemont li ha enviat. Pel que ha relatat Iñarritu, com a "amic" de Junqueras, la primera carta que ell mateix va enviar-li al centre penitenciari d'Estremera -amb capçalera del Senat i identificant-se com a senador- no va arribar-li en quatre mesos."Aquesta carta la vaig enviar a finals de novembre i la va rebre a mitjans d'abril. 120 dies ha trigat en arribar des del centre de Madrid a Estremera, quan sol trigar un o dos dies", explica. Iñarritu ja ha enviat una segona carta al dirigent republicà, però aquest encara no li ha comunicat que l'hagi rebut.