La CUP, sobre la moció: ''Cap operació de blanqueig podrà rentar la cara al règim del 78''

Cap operació de blanqueig podrà rentar la cara al règim del 78. La moció de censura no és cap garantia pel respecte dels drets civils, socials i polítics de la majoria. #Moció78 pic.twitter.com/LtXfoHv8gJ

"La moció de censura no és cap garantia pel respecte dels drets civils, socials i polítics de la majoria". La campanya va acompanyada d'una imatge on surten Mariano Rajoy, Pedro Sánchez i Albert Rivera tapant-se el nas.

