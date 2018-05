Caçat un dels Mossos que ha carregat contra els CDRs avui a Girona amb una polsera amb l'estanquera

El jutjat ha deixat en llibertat l'activista investigat per tallar les vies del TAV a Girona durant la vaga del 8-N. El jove, Emanuel Donoso, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la jutgessa, que li manté els càrrecs per coaccions i desordres públics. Un cop ja al carrer, i després de rebre el suport de la cinquantena de manifestants que l'han anat a esperar, Donoso ha reiterat que no reconeix el tribunal que l'ha encausat, ha denunciat que se l'ha imputat "d'acord amb l'existència de fitxers policials" i ha reiterat que "la desobediència" és "l'única via" per fer efectiva la República.

El seu advocat, Benet Salellas, ja ha avançat que en els pròxims dies demanaran que s'arxivi la causa. A primera hora del matí, després de conèixer la detenció, el CDR ha convocat una primera protesta davant la comissaria de Vistalegre. Aquí, els Mossos d'Esquadra han dispersat a empentes els manifestants que s'hi havien aplegat.

La càrrega dels Mossos i l'estanquera

La CUP de Girona exigirà explicacions per l'actuació policial totalment desproporcionada d'avui per part dels Mossos. De fet, hi ha hagut moments de tensió entre els manifestants i la policia catalana sota el 155. Així ho han volgut demostrar els anticapitalistes penjant fotos del moment. A una de les instantànies es pot veure com un dels agents lluïa una bandera espanyola penjada al canell com una polsera. També, un dels mossos que conduïa les furgonetes ha tingut una picabaralla amb els periodistes quan quasi n'atropella un que portava una càmera. Segons alguns testimonis, el mosso hauria dit "aparteu-vos si no voleu que us atropelli".