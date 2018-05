El PNB votarà a favor de la moció de censura a no ser que Rajoy dimiteixi

Aquest escenari donaria l'oportunitat als partits independentistes de ser decisius. De moment, tant ERC com PDeCAT s'han mostrat favorables a donar suport a la moció de censura però públicament només ho han confirmat Compromís i Podem.

Redacció | L'executiva del PNB ja ha pres una decisió sobre el sentit del seu vot en la moció de censura del PSOE contra Rajoy. Fonts internes del partit asseguren que votaran 'sí' per fer fora Rajoy a menys que el president del govern espanyol dimiteixi.

#1 Manel Tona Tona 31 de maig de 2018, 15.25 h En català "a no ser que" és inadmissible.



És una còpia penosa del castellà.



Alternatives correctes: tret que, fora que, si no és que, llevat que, excepte que.

