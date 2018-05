[Vídeo] El PSOE usa un llenguatge més catalanofòbic que Rajoy per arribar al Gobierno

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 16:00 h

El líder del PP parla de 'País Valenciano' i Ábalos de 'Comunidad Valenciana'

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Durant anys, el Partit Popular (i ara Ciudadanos) ha rebutjat el terme País Valencià amb l'objectiu de demonitzar tot allò que tingui a veure amb els Països Catalans o l'autodeterminació del territori. Una estratègia que el president del Gobierno i líder del partit, Mariano Rajoy, sembla haver oblidat avui al Congrés dels diputats durant la seva moció de censura: fins a dues vegades, ha pronunciat aquestes dues paraules que tant de mal semblen fer als qui aposten per la catalanofòbia.





Ací tens Rajoy fent referència al Partido Socialista (en/de) el País Valenciano pic.twitter.com/wyoXXbKqdr — Escanyat (@escanyat) 31 de maig de 2018 "Ens ha informat que ell desconeixia el finançament del Partit Socialista en el País Valencià", ha dit, en resposta a la intervenció del socialista valencià José Luis Ábalos, secretari d'Organització del PSOE. Al seu torn, Ábalos -que milita al Partit Socialista del País Valencià- s'ha apropiat del terme usat per la dreta espanyolista per a referir-se al País Valencià, parlant de Comunitat Valenciana. Comença, doncs, el PSOE a preparar el terreny per presidir triomfalment Espanya rebutjant encara més que els populars tot allò que faci olor de catalanisme?



L'opinió dels ciutadans que han seguit la moció de censura a les xarxes sobre aquest fet és diversa. Mentre uns s'alegren que Rajoy pronunciï País Valencià i altres el critiquen per enderrocar el discurs històric del PP contra els Països Catalans, uns quants apunten que el (encara) president del Gobierno no ha reconegut l'existència del País Valencià sinó que simplement s'ha referit al nom oficial dels socialistes valencians. El debat, amb tot, rau en la preposició que ha usat Rajoy: "Partit Socialista en el País Valencià" i no Partit Socialista del País Valencià.