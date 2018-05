Boya: ''No saludar a Millo és de bona educació''

31 de maig de 2018, 18.03 h

# 1 # jO PENSO QUE ÉS UNA MANIA MAL INTERPRETADA DE QUE "MADRID" NO PAGA TRAIDORS, QUAN AIXO, ERA UNA PREMISA DE ROMA.. MADRID PRECISAMENT ES REFIA DE TENIR TRAIDORS PER ANAR PROSPERANT. SEMPRE HO HA FET. Mireu sino, la historia de quan els anglesos ens van traïr per aconseguir Gibraltar i els francesos també per quedar-se amb la Catalunya Nord. VEURE : TRATADO DE UTRECHT - Sí Gibraltar fuese español, Cataluña sería independiente -