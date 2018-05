Una unionista culpa els catalans per una sàtira de 'El Jueves' sobre els manxecs: ''Que se destruya la mierda de Cataluña''

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 17:30 h

Qualsevol excusa és bona per difondre catalanofòbia

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Ja fa anys que qualsevol excusa és bona perquè l'unionisme mostri sense complexos la seva catalanofòbia; fins i tot quan a qualsevol (pensi com pensi) li semblaria impossible de defensar. És el cas del que ha fet una unionista que ha escrit a 'El Jueves' per carregar contra els catalans en relació a una sàtira sobre Castella la Manxa publicada per la revista: ''Que se destruya la mierda de Cataluña'', diu, quan no hi ha cap manera de relacionar els dibuixos de 'El Jueves' amb els catalans.







Portada de la sàtira de 'El Jueves' sobre els manxecs © Twitter @eljueves Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofòbia, El Jueves

MADRE MÍA LOS SUPREMACISTAS MANCHEGOS pic.twitter.com/cKqcfUajcX — El Jueves (@eljueves) 31 de mayo de 2018

Amb to agressiu i llenguatge absolutament barroer, la unionista carrega contra 'El Jueves' en creure que la sàtira l'ha fet un català, tot i que -en tot moment- l'autor parla en primera persona del plural per referir-se als manxecs; incloent-s'hi ell mateix. La revista ha confirmat que, efectivament, és manxec."Los únicos paletos sois vosotros los catalanes [...] adoráis a Puigdemont por encima de todas las cosas", escriu. I afegeix: "Y el se ríe de vosotros porque sois unos mamarachos". D'altra banda, titlla la Sagrada Família de "xurro" i atribueix que no s'hagin acabat les obres a la "vagància" dels catalans. Per descomptat, fa ús dels prejudicis pejoratius més famosos contra els catalans dient-los garrepes -"cutres, os coméis los céntimos"- i desitja que Catalunya marxi d'Espanya per veure "como se destruye la mierda de Cataluña". "Ya explicaremos como es Cataluña, un país sin leyes, cutres, tacaños, vagos, con gente asquerosa igual que su comida", sentencia.