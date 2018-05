L'advocat de Jordi Sánchez demana ajuda a les xarxes en detectar un possible error de la Guardia Civil

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 17:00 h

Pregunta si algú té imatges dels Jordis del 20 de setembre entre les deu i les onze de la nit

Gerard Sesé @gerardsese | Jordi Pina, advocat de la defensa del pres polític Jordi Sànchez, en presó preventiva des de fa més de 7 mesos, ha fet una petició a les xarxes demanant ajuda. L'advocat necessita imatges de vídeo dels Jordis del 20 de setembre entre les deu i les onze de la nit perquè podria haver trobat un forat negre en les proves aportades per la Guardia Civil.

Voldria saber si hi ha gent q va gravar el moment en q @jordialapreso i @jcuixart, entre les 22 i les 23 hores del 20S es varen adreçar a la gent juntament amb alguns polítics desconvocant la protesta davant la Conselleria, damunt de la plataformes q hi havia a Gran Via. Gràcies — Jordi Pina (@JordiPina1) 31 de maig de 2018

Exactament!!! La Guardia Civil no ha aportat la de la plataforma q va ser sobre les 10 de la nit i corrobora el q va dir una testimoni al jutjat — Jordi Pina (@JordiPina1) 31 de maig de 2018

