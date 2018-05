[Vídeo] Vox i C's, una història d'amor que ve de lluny

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 18:00 h

Rivera mai ha amagat la sintonia amb els ultradretans i, potser per això, els fan la feina bruta contra el sobiranisme als jutjats

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Ja ho reconeixia el 2014, al programa 'El Gato al Agua' de la cadena Intereconomia, on anava a presentar un dels seus llibres. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, mai ha amagat la bona relació del seu partit amb els ultradretans de VOX i, potser per això, ara ells els fan la feina bruta als jutjats. En un moment en que VOX ha pres protagonisme actuant com a acusació particular en la persecució al sobiranisme, és important recordar la seva relació amb el partit espanyolista.





Una captura de pantalla del vídeo, amb Rivera i Abascal Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ciutadans, ultradreta, VOX

Recordáis cuando @Albert_Rivera no se molestaba en disimular su sintonía con la extrema derecha de Vox? #neofalangismo pic.twitter.com/mLWdSrC2bq — Manuel García (@Candeliano) 21 de maig de 2018



I Rivera no és l'únic dirigent de Ciudadanos que no s'ha molestat a amagar la seva sintonia amb la ultradreta de VOX. Fa poc, la xarxa recuperava també una entrevista del portaveu del partit al Congrés, Juan Carlos Girauta, on reconeixia que entre ells i la formació d'Abascal no hi veu cap diferència. També ho deia el 2014.



Esto comentaba en una entrevista Juan Carlos Girauta allá por 2014: pic.twitter.com/R7KNqrGy4D — Hombre Lento (@HombreLento) 15 de maig de 2018 I Rivera no és l'únic dirigent de Ciudadanos que no s'ha molestat a amagar la seva sintonia amb la ultradreta de VOX. Fa poc, la xarxa recuperava també una entrevista del portaveu del partit al Congrés, Juan Carlos Girauta, on reconeixia que entre ells i la formació d'Abascal no hi veu cap diferència. També ho deia el 2014.

Fa tres anys, Rivera parlava d'una "bona amistat" amb el president de VOX, Santiago Abascal, i es feia evident la "cordialitat" (com ell mateix deia) que sempre ha existit entre les dues formacions. "Ni VOX ni UPyD són ni enemics ni adversaris de C's", deia sense cap mena de complex. Al seu torn, Abascal assegurava sentir-se molt identificat amb els missatges de Ciudadanos, "tant amb el missatge d'unitat que llença Albert Rivera com amb el missatge contra el fatalisme". "És veritat que hi ha importantíssims punts de contacte entre C's i VOX", afirmava.