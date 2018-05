Un informe policial detallava que M. Rajoy hauria cobrat fins a 163.507 euros de la caixa B

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 18:30 h

Als famosos 'papers de Bárcenas' la xifra augmentava fins als 277.200 euros

Redacció | Mariano Rajoy ho té pelut per a seguir al capdavant de la Moncloa. El president de l'Estat espanyol no té majoria parlamentària per a superar la moció de censura del socialista Pedro Sánchez i, l'única manera de convèncer el PNB és la seva dimissió. La sentència del cas Gürtel ha precipitat uns fets que fa anys que són públics.

La sentència de la primera part del cas Gürtel deixava tocat el Partit Popular i el seu líder, el president Mariano Rajoy. Tot i no ser condemnat, el jurat deixava entreveure que la seva famosa declaració del "no me acuerdo, no me consta, no se nada" era "inversemblant". I és que als papers de Bárcenas, Rajoy hi apareixia reiteradament en les anotacions dels pagaments en sobres, fins a 277.200 euros, entre l'any 1997 i 2008.

L'autenticitat d'aquelles anotacions a mà del tresorer del PP han passat, de moment, de llarg a Rajoy. Però hi va haver un informe policial que sí que ho demostrava. Tal com explica el portal VozPopuli , a Policia Judicial del cas Gürtel va elaborar, poc després que el diari El País publiqués el 31 de gener de 2013 els 'papers de Bárcenas' . Un informe anomenat 'Anexo V. Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política', on els agents de la UDEF van identificar els càrrecs del PP que van cobrar diners en negre, entre els quals es trobava el president del Govern, Mariano Rajoy. Concretament, la UDEF va assenyalar el 2013 que Rajoy va ser qui més diners va rebre de la comptabilitat paral·lela del PP amb 163.507 euros.

