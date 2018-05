La justícia espanyola blanqueja l'extrema dreta amb una sentència d'escàndol contra Mònica Oltra

Última actualització Dijous, 31 de maig de 2018 19:00 h

Creu que considerar d'ultradreta els membres d'España 2000 que van amenaçar-la és una "apreciació subjectiva"

Redacció| El Jutjat d'Instrucció 6 de Llíria (País Valencià) ha absolt els quatre membres de la formació d'extrema dreta 'España 2000' que van amenaçar la vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana i líder de 'Compromís', Mònica Oltra, a les portes de casa seva i amb la cara tapada per caretes de la pel·lícula 'Scream'. Se'ls lliura dels delictes d'amenaces, coaccions i falta de respecte a l'autoritat, en una sentència que pretén blanquejar les actuacions i ideologia del grup ultradretà.

Els seus membres portaven el dia dels fets una bandera espanyola amb la inscripció 'Viva la unidad de España', en referència a la usada en una manifestació espanyolista del 1934 encapçalada pel fundador de La Falange espanyola, José Antonio Primo de Rivera. Amb tot, en la sentència de la justícia espanyola, queda clar que no hi ha hagut cap intenció de tenir en compte la ideologia d'extrema dreta dels denunciats i que, en definitiva, aquesta gaudeix a l'Estat de total impunitat. "No pot ser tinguda en consideració per a la valoració dels fets objecte del present procediment, havent d'examinar-se únicament els fets realment comesos pels mateixos", escriu la jutge.







Segons ha avançat el diari 'El Mundo', la magistrada que ha dictat la sentència ha apuntat que "no es pot afirmar que aquests fets tinguin una intensitat tal que puguin ser constitutius d'un delicte lleu d'amenaces, en no poder entendre acreditat que objectivament es comminés a la denunciant amb l'anunci d'un mal futur, més enllà de l'apreciació subjectiva de la denunciant en vincular als denunciats amb l'extrema dreta". Apreciació subjectiva? Doncs sí, segons la justícia espanyola només és una "apreciació subjectiva" que 'España 2000' sigui una formació d'extrema dreta.