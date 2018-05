Això és el que ha dit ERC i PDeCAT des de la tribuna del Congreso per a justificar el seu 'Sí' a Sánchez

Tardà: "El nostre sí a Sánchez és un no a Rajoy"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha anunciat el vot afirmatiu a la moció de censura del PSOE deixant clar que no significa un suport a les polítiques dels socialistes. "El nostre sí a Sánchez és un no a Rajoy", ha resumit en la seva intervenció. Així mateix, ha remarcat que Catalunya sap que hi ha diferències entre un govern del PSOE amb el Podem i un govern del PP amb Cs. Això sí, Tardà ha demanat a Sánchez que "no prengui el pèl" a Catalunya que, segons el portaveu dels republicans, té "massa dolor". En la seva intervenció, ha reivindicat la via del diàleg i de la "desobediència civil pacífica". "Encara que treies pit de tenir-los a la presó, seguiríem demanat diàleg", ha conclòs.



El suport dels diputats d'ERC a la moció de censura no és un suport al PSOE sinó "un rebuig al PP". De fet, Tardà ha recordat que el partit de Sánchez "s'ha esforçat molt en semblar-se al PP, donant suport i legitimant el 155 i els presos polítics". Tot i així, ha volgut establir diferències entre un govern del PSOE amb el suport de Podem i un altre del PP amb el suport de Cs.

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha aprofitat el seu torn d’intervenció al debat de la moció de censura contra Mariano Rajoy per avisar al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que si els seus diputats acaben del seu costat en la votació no serà de manera entusiasta. I és que Campuzano creu que el socialista “té una oportunitat” per demostrar “que no són el mateix que el PP”. “Nosaltres som escèptics, recelem. Hem viscut el que hem viscut, hi ha molt dolor a Catalunya. Hi ha molta indignació”, ha dit el diputat, tot atribut al PSOE i al candidat “part de la responsabilitat en el deteriorament de la situació política actual” i especialment per la crisi de Catalunya. Així, ha retret a Sánchez el tracte que ha tingut en aquesta qüestió, el suport al 155, que hagi estat “callat davant la repressió i la vulneració de drets i llibertats, apuntant-se a la subhasta nacionalista amb Cs, i arribant a ofendre a la màxima institució catalana, el president de la Generalitat”. “D’entrada, confiança no en tenim molta. Però diuen no ser el mateix que el PP i avui ha fet algunes afirmacions que valorem i no ens poden passar per alt”, ha afegit el portaveu del PDeCAT.