[Vídeo] El PP, a la desesperada: intenta usar al jutge Santi Vidal contra Pedro Sánchez

De fet, l'encara president del Gobierno ha insinuat avui al Congrés espanyol que existeix una mena de conspiració entre socialistes i independentistes per fer-lo fora del seu seient amb la moció de censura. "Ordenarà a la Fiscalia que retiri les acusacions contra els dirigents independentistes? Aquesta pregunta és obligada fer-la. Assumirà les peticions de Quim Torra? És important que ho digui", li ha dit a Sánchez, acceptant sense voler-ho que ell "ordena" el contrari al ministeri públic.Tot plegat, una teoria dels populars que intenta dibuixar una certa coalició secreta entre PSOE i Generalitat, improbable després que el seu líder acusés públicament el nou president català, Quim Torra, de "racista" i "supremacista". Molts usuaris de Twitter han captat, en aquest sentit, l'estratègia del PP.

"Si meto mierda de otros no se darán cuenta de la gran montaña que llevo encima" #MocionCensura pic.twitter.com/PiODQA7APR

Los acuerdos secretos del PSOE con los independentistas que Pedro Sánchez no quiere que sepas. #MociónCensura pic.twitter.com/tud4v6Z0FQ

