L'ala dura del PP s'aferra al poder: si Rajoy no dimiteix, serà ''tan enemic d'Espanya com Puigdemont''

Què farà finalment M. Rajoy?

Gerard Sesé @gerardsese | Alejo Vidal-Quadras, qui va ser diputat per al PP al Parlament de Catalunya, al Senado i al Parlament Europeu i que va començar a militar al partit postfranquista Alianza Popular, ha explotat a Twitter un cop s'ha confirmat que la moció de censura contra el president de l'Estat espanyol, Mariona Rajoy, en comptes de carregar contra l'oposició ho ha fet contra el líder popular.

Tot podria canviar fins demà al migdia si Mariano Rajoy decideix dimitir. I és així perquè el PNB ha decidit votar no a la investidura a canvi de la dimissió del president espanyol. És per això que Rajoy no s'ha presentat aquesta tarda al Congreso i s'ha tancat amb el seu equip per analitzar la situació. Si bé Maria Dolores de Cospedal, secretària general del PP, ha negat l'opció del pas al costat de Rajoy, segur que les pressions, les trucades i les reunions no paren a hores d'ara. I és que un canvi de govern és una bona 'moguda', la Moncloa, ministeris, càrrecs de confiança, secretaris... en definitiva, amics i coneguts (i també enemics) que perdran la feina.

Si después de la intervención de Aitor Esteban Rajoy no sale disparado hacia La Zarzuela a presentar su dimisión, será tan enemigo de España como Puigdemont. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 31 de maig de 2018

A tot això s'ha de sumar que l'ala dura del PP, com la que representa Alejo Vidal-Quadras, hagi manifestat que o Mariano Rajoy dimiteix o es convertirà en un enemic per a la nació espanyola com ho és Puigdemont. Aquí el seu tuit: