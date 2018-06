Portades: Sánchez aconsegueix els vots per fer fora Rajoy

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

1 de juny de 2018, 09.23 h







Mari ano Rajoy passarà a la història (amb el seu nom escrit amb lletres de caca?) com el segon presidente més curt i incompetent després de l'Asnar (Graznar? Asnal? Ansar?) conegut com Aznar el Ebrio.





Entre altres mèrits, Rajoy pot enorgullir-se d'haver posat el nom d'Eppanya a l'alçada de les pitjors monarquies bananeres del planeta.





El seu tractament dels problemes nacionals, inspirat en el franquisme més ranci i caspós, ha servit per a PUBLICITAR el conflicte entre Catalunya ... Llegir més