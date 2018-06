Rajoy va seguir la sessió de la tarda del Congreso des d'un restaurant

Rajoy va abandonar el restaurant amb cara de circumstàncies rodejat de guardaespatlles i li feien camí entre la premsa, mentre alguns encara tenien ànims de cantar: "Presidente, presidente, presidente". Vuit hores de dinar i dues ampolles de whisky Rajoy es va voler acomiadar per la porta gran, segons ha transcendit i han publicat diferents mitjans molt propers al Partit Popular i al Gobierno, aquest dinar de vuit hores fou acompanyat pel consum de dues ampolles de whisky que, segur, van ajudar a ofegar les penes d'una jornada negra per als nacionalistes.

Cap a les 10 de la nit, membres de seguretat de l'equip de Rajoy van fer una mena de passadís pel qual van desfilar la mateixa María Dolores de Cospedal, Íñigo de la Serna, Fátima Báñez i Dolors Monserrat, que no havien abandonat al president en tota la tarda.

La tarda va ser confosa. Molta gent del mateix PP no sabia on era Mariano Rajoy i ja es va començar a especular que podria dimitir. Fins i tot, la número dos del partit, María Dolores de Cospedal, va haver de sortir a desmentir la dimissió del president.

Rajoy va decidir no assistir a la sessió de la tarda, potser perquè ja es veia fora del Gobierno. De fet, des del PNB el van trucar per confirmar-li que donarien suport a la moció de Sánchez. El president va tancar-se en un luxós restaurant madrileny amb el seu equip més pròxim.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal