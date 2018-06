Mas esperona a mantenir el pols contra l'Estat: ''Aparentem ser més dèbils, però estem guanyant''

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 09:45 h

El president assegura que l'Estat, "amb tota la seva força", no ha pogut derrotar el sobiranisme

@JoanSole_ | L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, no s'ha mostrat gaire optimista amb el nou cicle governamental que avui encetarà l'Estat amb Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa.

Artur Mas en un moment de l'entrevista a Catalunya Ràdio

Segons Mas, el projecte de Sánchez amb Catalunya serà el de no acceptar el dret a decidir, que seria el més "raonable i de mínims", i mirar de recuperar l'Estatut retallat pel Tribunal Constitucional el 2010: "És inassumible i ja no té sentit, el sostre d'aspiracions del catalanisme és molt gran. Avui el 50% dels catalans volen la independència, no un nou Estatut".

El president, que diu estar "100%" d'acord a votar a favor de fer fora a Rajoy per "obrir una finestra", assevera que aquesta nova etapa s'ha d'obrir posant sobre la taula fer fora el 155 i la intervenció financera a més de "treure" del codi penal el conflicte català.

L'independentisme està guanyant

Preguntat per les propostes que hauria de fer el nou presidente, Artur Mas ha demanat que siguin "concretes": "Aquestes propostes, que van més enllà del bla-bla-bla, han de ser concretes per trobar solucions a un conflicte que a hores d'ara no pot guanyar el sobiranisme català, però que tampoc pot guanyar l'Estat amb tota la seva força". En aquest, assegura, "quan vostè fa un pols i vostè és el dèbil i el fort no guanya, qui està guanyant al fons? El qui aparenta ser més dèbil. I el fort és l'Estat".