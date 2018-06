El PP esclata i publica twits acusant a Sánchez de pactar amb els independentistes

Vidal explica que els diputats Gabriel Rufián i Joan Tardà, tots dos d'ERC, es van reunir amb el líder socialista en una reunió secreta on també hi van participar, el que aleshores era portaveu del PSOE, Antonio Hernando i Meritxell Batet, que aleshores ocupava la Secretaría General adjunta dels socialistes al Congreso.

Los acuerdos secretos del PSOE con los independentistas que Pedro Sánchez no quiere que sepas. #MociónCensura pic.twitter.com/tud4v6Z0FQ

Al vídeo, del 2016, s'hi pot veure l'exjutge i senador d'ERC Santiago Vidal on suposadament revelava acords entre el mateix secretari general del PSOE i els partits independentistes. I entre aquests, s'incloia la recuperació de l'Estatut del 2006.

