El País prega unes eleccions per evitar qualsevol diàleg amb Catalunya

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 11:15 h

El diari es mostra contundent, "és un Gobierno inviable"

@JoanSole_ | En la primera oportunitat que va tenir Pedro Sánchez per ser president del Gobierno va topar amb la duresa dels barons i els diaris nacionalistes que el van amenaçar amb un explícit: "No pots pactar ni amb Podemos ni amb els independentistes".

El destí, i una sentència del cas Gürtel, ha portat el polític madrileny a passar de ser defenestrat pel seu propi partit a esdevenir el nou president del Gobierno. Els enemics, però, continuen.

En el programa de Jordi Évole el secretari general del PSOE va denunciar les pressions dels diaris i de l'IBEX 35 per negar qualsevol contacte amb ERC i el PDeCAT, una denúncia que avui s'ha encarregat de fer pública el diari El País que en el seu editorial carrega durament contra Sánchez assegurant que és un govern "inviable".

Segons el diari, el nou presidente "no té capacitat política per liderar un executiu estable i coherent" i l'acusa de rebutjar acudir a la ciutadania per tenir un "mandat clar". El text sosté que la crisi del sistema s'"aguditzarà" amb Sánchez al Gobierno, ja que "preocupa el desig expressat pel candidat de "construir ponts" i "dialogar" amb les forces independentistes". En aquest sentit, El País recorda que l'aplicació del 155 té el suport del 72% de la cambra espanyola, i ell només té 84 dels 254 diputats que van votar a favor de la repressió política i judicial.