Els nous consellers de Torra prendran possessió aquest dissabte

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà i presidirà l'acte institucional, que se celebrarà a les 11.30 hores al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En la cerimònia es llegirà el decret de nomenament dels nous consellers, que prometran el càrrec davant del president Torra.L'acte, que comptarà amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent; clourà amb un discurs del president de la Generalitat. Un cop finalitzat l'acte institucional de presa de possessió, el nou Govern de Torra es farà una fotografia oficial a la Galeria Gòtica i, tot seguit, hi haurà la primera reunió de treball del nou executiu català.La presa de possessió farà decaure de manera automàtica el 155.

