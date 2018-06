[Vídeo] Polèmica en directe entre Celia Villalobos i Ana Pastor

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 13:00 h

L'esbroncada ha tingut lloc poc abans de començar la jornada d'aquest divendres a les portes del Congreso

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La segona jornada de la moció de censura que ha deixat fora del Gobierno a Mariano Rajoy també ha deixat anècdotes divertides.

Alguns diputats del PP no han pogut evitar la seva frustració per haver perdut el govern. És el cas de la malaguenya Celia Villalobos, que ha aprofitat una entrevista amb la periodista de La Sexta Ana Pastor per demostrar el seu enfado.

"Us avorrireu a La Sexta sense tenir al PP donant-li canya tot el puto dia". Però la bronca no ha acabt aquí. Villalobos ha seguit: "Faig una aposta amb tu: Quant temps dedicareu ara a parlar de la corrupció del PSOE des que Pedro Sánchez sigui president del Gobierno? Jo m'hi jugo que ni el 5%. Però és igual".





La rabiosa Celia Villalobos en la puerta del Congreso:



"Os vais a aburrir muchísimo en La Sexta, porque claro, sin tener al PP dándole caña TOL PUTO DÍA...".@_anapastor_ : "Es lo que tiene contar la sentencia de Gürtel". pic.twitter.com/Q9fw9CVXqn — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 1 de juny de 2018 Pastor ha intentat defensar-se amb un "veig que no veu La Sexta". Però no ha estat suficient perquè li ha contestat que "patir amb La Sexta, la veritat és que no em ve de gust...". I Pastor ha dit mirant a càmera "és el que té explicar la sentència del cas Gürtel, oi Ferreras?"

Notícies relacionades