[Vídeo] El ''no'' de Rajoy ha estat el número 155

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 13:30 h

La segona jornada de la moció de censura ha deixat anècdotes divertides

Redacció | La segona jornada de la moció de censura que ha deixat fora del Gobierno a Mariano Rajoy també ha regalat anècdotes divertides.

La votació s'ha fet per ordre alfabètic i de manera pública. Rajoy, evidentment, ha votat "no". Però la curiositat de tot plegat rau en el fet que el seu "no" ha estat el número 155 dels vots en contra.

