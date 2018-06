Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 14:00 h

Assevera que "tenim l'obligació de no estar contentes"

Redacció | La d'avui no ha estat una moció per fer Pedro Sánchez president, era per fer fora Rajoy. Aquesta idea, estesa entre ERC i el PDeCAT també se l'ha fet seva la diputada d'En Comú Podem, Marta Sibinia.

La congressista, en un fil a Twitter, ha assegurat que tot i fer fora Rajoy no pot estar "contenta": "Fa 7 anys milions vam dir "No ens representen", vam trobar-nos i vam entendre, juntes, que el problema era el sistema i per això vam escriure a les pancartes "PSOE=PP"... Aquesta consciència ens va empènyer als nostres escons... i avui he votat per fer un president del PSOE".

A diferència dels líders deu seu partit, Sibina ha defugit valorar aquest canvi com una oportunitat per canviar-ho tot, ja que "ens van posar aquí perquè calia plantar cara a l'IBEX 35. (El PSOE en forma part). Ens van posar aquí perquè vam dir que volíem trencar el Règim del 78. (El PSOE en forma part). Ens van posar aquí milions que saben que la solució no és canviar PP per PSOE...". En aquest sentit, assegura que "calia" fer fora el PP, però el "mandat de les places era molt gran, l'horitzó era més ampli".

A més, afegeix, "al meu escó m'ha posat el poble de Catalunya. Un poble on avui milers de persones pateixen repressió indiscriminada: professores, manifestants, treballadores públics, periodistes...", un fet que no li fa "oblidar" els presos i preses i exiliats i exiliades polítics, "ni tan sols veient com marxa Rajoy".

