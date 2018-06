Iceta afirma que l'acostament a Catalunya dels presos polítics ''no està sobre la taula''

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 15:00 h

El primer secretari del PSC rebutja la convocatòria d'eleccions aviat i creu que el govern del PSOE serà plenament socialista

Redacció | El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que l'apropament a presons catalanes dels polítics i líders sobiranistes "no està sobre la taula" del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "ni és una decisió que s'hagi de prendre en els propers dies o setmanes".

En declaracions a 'La Sexta', Iceta ha valorat que es del punt de vista humanitari "s'ha de fer possible que la gent es trobi el millor possible" però ha afegit que aquesta és una decisió "que han de prendre els jutges i la direcció d'Institucions Penitenciàries" i no "al fil" de la moció, negant que Sánchez hagi arribat a cap acord en aquest sentit amb els independentistes.



El socialista català ha reconegut que la moció impulsada pel PSOE era un moviment "arriscat però obligat" i ha assegurat que si al Congrés hi hagués JxCAT i no el PDeCAT "la història hagués estat una altra". D'altra banda, ha rebutjat la convocatòria immediata d'eleccions i ha demanat que es deixi governar el nou president, que creu que apostarà per un govern plenament socialista.



El socialista català ha assegurat que la presidència de Sánchez és una "oportunitat" d'enfocar el conflicte català "d'una manera ben diferent al que ha fet el PP". Aquest és un dels motius pels que ha descarat convocar eleccions aviat, una aposta que ha dit que "ni molt menys" és la seva. "No podem afegir la incertesa d'unes noves eleccions tan aviat", ha declarat.



Puigdemont, disposat a votar en contra

Sobre el suport del PDeCAT, Iceta ha assegurat que Puigdemont estava "disposat" a votar en contra de la moció del PSOE i que per això s'ha de "celebrar" que qui hi hagués al Congrés fos el PDeCAT i no JxCAT. El primer secretari del PSC ha afirmat que se'l feia difícil pensar que persones que han parlat del PP "com el gran responsable de tots els mals" estiguessin disposats a mantenir-lo en el poder. Ara, ha asseverat que els socialistes estan disposats a "oferir diàleg per desencallar la situació i treure Catalunya del forat on els errors dels independentistes l'han posat".

D'altra banda, ha emfatitzat que Sánchez va parlar d'un "govern socialista" i per això ha valorat que "el més probable" és que estigui integrat per gent del PSOE o afí a aquesta formació, sense incorporar gent de Podem com li reclama Pablo Iglesias. Tot i això, ha dit que és Sánchez l'únic que té la competència per formar aquest govern i que el PSC li donarà suport sigui quina sigui la seva decisió.

