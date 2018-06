L'ansietat de la caverna per tenir pres Puigdemont els fa publicar una mentida

Tots aquests mitjans s'han afanyat a publicar, cegament, que Carles Puigdemont seria extradit a Espanya per la justícia alemanya. Però ho han hagut de corregir ràpidament. La gran majoria d'aquests mitjans, a més, no ha demanat perdó per la difamació com sí que ho han fet alguns mitjans alemanys.

Tot ha començat per una nota de premsa de l'agència de notícies alemanya DPA que confonia la petició de la Fiscalia germànica amb la decisió final de la justícia. Finalment, han rectificat però ja era tard per la caverna espanyola.





dpa international tweeted that a decision had been made on Carles Puigdemont's extradition. This tweet was incorrect and will be deleted. A corrected tweet will follow.