Hilarants ressenyes a Tripadvisor pel restaurant on Rajoy va seguir la moció de censura

La plataforma ja s'ha dedicat a esborrar-les

Redacció| Memes, gifs, vídeos... I hilarants ressenyes pel restaurant on Mariano Rajoy va seguir gran part de la moció de censura que ha fet caure al PP. La xarxa ha celebrat el canvi de Gobierno i ho ha fet amb humor, omplint de comentaris divertits el web 'Tripadvisor' sobre el local en que Rajoy va passar vuit de les seves darreres hores com a president espanyol.









Aquestes, les podem compartir gràcies a les captures de pantalla de diversos usuaris a les xarxes socials.













Es tracta del restaurant Arahy, molt a prop de la madrilenya 'Puerta de Alcalá'; al qual molts internautes s'han dirigit amb comentaris com "molt bon lloc per sanglotar entre amigues" o "magnífica sobretaula". Tot i que 'Tripadvisor' ja ha començat a esborrar-los, encara es pot veure alguna publicació sobre el tema, com la que pregunta si "ja ha marxat Rajoy" del restaurant.