Boye després de llegir-se el text de la Fiscalia alemanya: ''vaig encarregant les crispetes''

L'advocat xilè i Cuevillas tranquil·litzen els catalans després de la petició de la fiscalia alemanya

Gerard Sesé @gerardsese | Avui havia de ser un gran dia i quasi tenim un bon ensurt. Els catalans esperàvem notícies d'Alemanya després que ahir a la nit, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas assegurava que el dia d'avui passarien coses amb un inquietant tuit. Després s'ha conegut que la fiscalia alemanya demana rebel·lió i malversació per a Puigdemont i s'ha generat confusió entre els republicans.

És per això que els dos advocats defensors dels exiliats han volgut enviar missatges de calma i tranquil·litat a l'opinió pública catalana. Per una banda, Gonzalo Boye, que porta la defensa de Toni Comín i Meritxell Serret, ha explicat quin son els passos a seguir a partir d'ara amb el posicionament de la fiscalia germànica. Pel xilè, la fiscalia alemanya defensa els interessos d'Espanya. Segons l'advocat, "ara se'ns ha de traslladar l'escrit i termini per contestar... després se celebrarà una vista i, uns 10 dies després de la vista el Tribunal de Schleswig resoldrà". Segons Boye, el text és igual al que el tribunal alemany ja va refusar i, per tant, "anirà encarregant les crispetes".

Per la seva banda, Alonso-Cuevillas ha demanat paciència i calma: "Desconnecto un parell d'hores i sembla que es cremi el món. No passa res. Tot va tal com estava previst. Keep calm !! I disfruteu del magnífic dia" segurament en referència al daltabaix que viu la política espanyola.





