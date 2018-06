Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 18:30 h

Amenaces d'un espanyolista que arrencava creus grogues a Terrassa

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| L'unionisme hi torna. Sembla que no ha tingut prou amb els recents atacs contra republicans que plantaven creus grogues a les platges catalanes i ha volgut protagonitzar un altre episodi d'agressivitat contra els símbols per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Aquest cop, a Terrassa, després que aquest matí molts dels seus veïns omplissin els carrers de creus grogues.

Una captura de pantalla del vídeo © Twitter @berlustinho Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes creus grogues, Terrassa, unionisme

Hores després, un home s'ha dedicat a arrencar-les i llençar-les al terra de la rambla d'Ègara, mentre una dona el gravava orgullosa. Al principi, molts dels vianants que passaven per l'indret els han ignorat, fins que un ciutadà li ha demanat explicacions sobre per què ho feia. "Perquè em dóna la gana", ha contestat, amb to agressiu. En aquest moment, ha advertit que una persona l'estava gravant i s'hi ha dirigit amb el dit en alt: "Aprofito per dir que sortim al carrer, hem de lluitar contra aquests pocavergonyes colpistes. Sortirem tots", ha advertit.



En total, haurien arrencat una dotzena de creus amb paraules com "Llibertat", "Feminisme", "Educació" "Justícia", "Igualtat", "Llibertat d'expressió" o "Dignitat" i, mentrestant, han amenaçat els veïns que els ho han intentat impedir: "al final de la Rambla, a qui s'hi posi li donaré", ha cridat a mode d'amenaça.