Zaplana apunta a raons humanitàries per demanar la seva sortida de presó

Segons han explicat fonts del bufet de Santiago Milans del Bosch a l'agència EFE, han presentat un recurs basat en la "greu malaltia" que pateix Zaplana, que el 2015 es va sotmetre a un trasplantament de medul·la per una leucèmia. Fonts properes a la seva defensa ja havien titllat la presó "d'innecessària, desproporcionada i injusta". A l'ordre de presó, el jutjat d'Instrucció número 8 de València acusa Zaplana dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per delinquir i grup criminal.

#1 catala emprenyat manresa manresa 1 de juny de 2018, 19.25 h Quina pena em fan tots aquests personatges que quan els agafem són els més covards de tots en canvi quan parlen dels altres no els personarien res de res ni cap cosa els fa pena ni llàstima. Doncs que prengui una temporada la medicina que el PP recomana e imposa a tothom li vindria bé.

