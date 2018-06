La xarxa s'acomiada de Millo a cop de meme

Última actualització Divendres, 1 de juny de 2018 19:30 h

Aquí un resum de les ocurrències més divertides dels internautes

Gerard Sesé @gerardsese | Un dels paperots més deplorables durant aquesta legislatura de Mariano Rajoy i, especialment, durant l'aplicació de l'article 155, ha estat el que ha protagonitzat Enric Millor, delegat del Gobierno a Catalunya, actuant quasi com a president del Principat defensant els interessos més radicals i agressius d'Espanya cap els catalans. I la gent té memòria i sentit de l'humor, una barreja que dona molt de joc a les xarxes.

Una de les coses que més gaudirem serà veure en Millo buscant una nova cadira. Sort, majordom, i bon vent! pic.twitter.com/XQ3o5gkmGG — Gerard Serra (@gegeserra) 1 de juny de 2018

Segur que al Círculo Ecuestre, al Club de Tenis Barcelona o en el xalet d'algun burgès "mucho español y muy español" de Pedralbes l'@EnricMillo podrà trobar feina de majordom. Valoraran molt la seva experiència i el seu espanyolisme.

Adéu-siau Mr Millo!

Amb Espanya #NOESPOT pic.twitter.com/0lMKtNvqov — Catalunya en Comú NO Podem (@NoEsPotCat) 1 de juny de 2018

Encara que somiï ser un Virrei, un ésser indigne i arrogant, que representa la corrupció i la repressió, mereix la indiferència de la gent honesta.

"Millo carrega contra el President i l'acusa de ser un mal educat"

"@QuimTorraiPla em va girar l'esquena"https://t.co/ym39qwN9LG pic.twitter.com/q6kfZGtDEp — Xavier Bescós (@XBescos) 31 de maig de 2018

Bones festes amb Cava Millo. Un cava ben brut, brutíssim. pic.twitter.com/SimA8vAwif — Dong (@JoanFontes) 31 de maig de 2018

El meu nom és Millo, @EnricMillo i sóc majordom; he servit a partits de primera línia i diferenta ideologia, sóc servil, obedient, llepa culs i feixista, tot i això avui em quedaré sense feina i x aquest motiu m'ofereixo a qui em necessiti.

M'agradaria treballar x @CiutadansCs pic.twitter.com/39BRgmjh3A — Josep Mª Mis Mar (@misjosep) 1 de juny de 2018

De CiU al PP perquè no el van voler a ERC... Ull @cupnacional, a veure si ara us trucarà a vosaltres!



Adéu Millo!!! pic.twitter.com/MkfY99HEwt — ELS ROURETS (@ElsRourets) 31 de maig de 2018

Dedicat a Enric Millo pic.twitter.com/pk7DZiQvVj — Josep M.Porta RC (@som_i_serem_cat) 31 de maig de 2018

Es clar que et menyspreen, Millo, és el preu q paguen els col-laboracionistes, els q fan costat als ocupants, els majordoms dels repressors. Es llei de vida, recull les 30 monedes i deixa pasar el temps. T'oblidarem pq al cap i a la fi, ni menyspreu mereixes, només oblit. pic.twitter.com/Qpd6MlWDDM — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) 30 de maig de 2018

Aquest matí les treballadores i treballadors de l'@arxiunacional ja han acomiadat el virrei @EnricMillo. Ara toca alliberar els ostatges i permetre el retorn dels exiliats per la llibertat de Catalunya. pic.twitter.com/5zZoDacpJi — ADIC_Cultura (@ADIC_Cultura) 1 de juny de 2018

Començen els apropaments d'Enric Millo a la CUP.



Va estar a Uniò.

Volia entrar a ERC

Entra al PP

El fan delegat del govern PP

Avui el fotarán fora.



Per llogica entrará a la CUP?.@alextrempCDR @baphomed75 @the_joker2015 @loscarnaless @MnicaRebullCome pic.twitter.com/z616oTD7oy — El Musclu man x 10 + 5 CDR on (@muscluman) 1 de juny de 2018

El majordom @EnricMillo ja pot anar a buscar feina algun hotel d’Espanya aquí no el volem. Visca la República catalana. pic.twitter.com/boQ4oqKNs8 — Sergi Pamies *// (@PamiesSergi) 1 de juny de 2018

I ara @EnricMillo pots anar a fer de #Majordom al #Restaurante del carrer Alcalà on ha estat de xerrameca el "SobreSueldos"

A CAT no et vol ningú pic.twitter.com/fqIsFAFFyI — Tombouctu (@Tombouctu) 31 de maig de 2018

A la Zarzuela porser li donaran feina pic.twitter.com/EEy3lNTKND — VAbella ||*||Sí (@VAbellaL) 31 de maig de 2018

Hola @EnricMillo si vols, en unes de les granges de porcs q gestiono em falta personal per passar pala i netejar quadres....enviem el teu currículum q potser et podré donar feina ..... pic.twitter.com/krGrAanRga — Lluís espinasa rovir (@LluisRovir) 1 de juny de 2018

